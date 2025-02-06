Москва, 6 февраля, 2025, 17:22 — ИА Регнум. Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, подозреваемая в их убийстве, готовилась к преступлению, купив для его сокрытия химические средства и пластиковые ёмкости. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Социальные сети Екатерина Тархова

«По версии следствия, подозреваемая готовилась к совершению преступления, для чего приобрела канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Следователями установлены места, где фигурантка приобретала их, а также иные предметы, используемые в целях сокрытия следов преступления», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в ходе обыска в квартире подозреваемой найдены принадлежавшие жертвам телефоны и паспорта, а также установлены места сбыта ювелирных изделий. Кроме того, в Самаре обнаружен проданный автомобиль, которым ранее владела её бабушка.

Как передавало ИА Регнум, Тархова и его жену нашли убитыми 5 февраля. Следователи задержали их внучку. Тархов был мэром города с 2006 по 2010 год.

По информации Telegram-канал «112», убив родственников, фигурантка расчленила их тела. Фрагменты хранились в квартире, из которой женщина постепенно увозила их на такси. На момент её задержания часть фрагментов тел находилась в квартире. Предположительно, убийство произошло в январе.

По данным ИА Регнум, арестованная по подозрению в убийстве своего дедушки Екатерина Тархова ранее уже пыталась навредить своей семье. Несколько лет назад она пыталась запустить в СМИ компромат на свою мать Людмилу, чтобы ещё сильнее навредить женщине накануне её приговора по делу о вымогательстве. Девушка была сильно обижена на маму из-за элитной квартиры в центре города, которую у семьи забрали за многомиллионные долги Людмилы Тарховой.