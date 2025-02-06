Варшава, 6 февраля, 2025, 17:44 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда пожаловался на то, что после ухода с поста он будет получать небольшую пенсию — до 12 тыс. злотых (около 290 тыс. рублей).

Global Look Press

«Это не такая уж и большая сумма, учитывая большую ответственность, которая возлагалась все эти годы на посту президента, и тот факт, что сейчас эту пенсию получают в Польше три человека», — заявил он 5 февраля в интервью YouTube-каналу Kanał Zero.

Первый тур выборов президента Польши должен пройти 18 мая. Дуда не имеет права участвовать в них, так как занимает этот пост второй раз подряд.

Дуда избрался президентом в мае 2015-го. С октября 2011 года по май 2014 года он был депутатом сейма (парламента) Польши. Затем политик избрался в Европарламент.

Как передавало ИА Регнум, Дуда в 2020 году обнародовал свою декларацию о доходах и имуществе. Он сообщил, что владеет квартирой площадью 79 кв. м, земельным участком без построек площадью 325 кв. м и жилым помещением площадью 132 кв. м с дополнительным гаражом.

Политик также указал, что у него на банковских счетах есть 120 тыс. злотых (примерно 2,9 млн рублей) и 30,5 тысячи евро (около 3,1 млн рублей). Также ему принадлежали 446 акций финансовой компании Skotan.