Москва, 6 февраля, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Заморозка конфликта на Украине или временное перемирие неприемлемы. Об этом 6 февраля заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Nazar Fury/Global Look Press

«Они будут просто использованы тем же самым Западом, коллективным Западом, отдельными его представителями для укрепления военного потенциала киевского режима», — сказала дипломат.

Позднее могут быть предприняты попытки взять вооружённый военный реванш, допустила она.

Представитель МИД отметила, что потенциальные гарантии возможных договорённостей по Украине будут определены в ходе возможных переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, однако целью этого диалога должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Глава российского государства добавил, что при этом должны быть учтены законные интересы РФ.

В декабре глава государства отмечал, что Россия стремится к завершению конфликта на Украине, а не к его заморозке. Он напомнил, что в 2021 году бывший президент США Джо Байден уже предлагал отсрочить принятие Украины в НАТО на 10–20 лет. Однако в контексте исторических расстояний и сроков — это одно мгновение, после которого страну бы всё равно приняли в альянс, подчеркнул президент.