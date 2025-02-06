Киев, 6 февраля, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) получили от Нидерландов очередную партию истребителей F-16. Об этом 6 февраля сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Global Look Press

«Воздушные силы ВСУ получили долгожданное усиление — первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерланды», — передал слова Умерова Telegram-канал минобороны Украины.

Министр выразил благодарность властям двух стран за поставку военных самолётов. При этом он не уточнил точное число полученных истребителей.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля первая партия французских истребителей Mirage прибыла на Украину. Пилотов несколько месяцев обучали управлению боевыми самолётами во Франции, отметил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню.

Позже посол России во Франции Алексей Мешков назвал передачу французских истребителей Украине примером бесплатной утилизации устаревших вооружений. Он уточнил, что на разбор старой техники странам требуются деньги. В качестве альтернативы её можно передать Украине, обставив как «очередные миллионы евро помощи», отметил дипломат.

4 февраля депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет высказал мнение, что возобновление Штатами поставок оружия Украине будет плохим стимулом для решения военного конфликта и начала переговоров. Парламентарий также добавил, что никакое вооружение, поставляемое Киеву, не создаст для украинской армии преимущества на фронте и не повлияет на исход российской спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что никакие поставки вооружений киевскому режиму не изменят ход спецоперации. Российская армия уничтожала и будет уничтожать западную военную технику.