Москва, 6 февраля, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Служба внешней разведки (СВР) России опубликовала видеообращение к американцам, для которых любовь к своей Родине и идеалы свободы не пустой звук, напомнив им о совместной борьбе двух стран с нацизмом.

Petrov Sergey/Global Look Press

«На фоне предпринимаемых ЦРУ США неуклюжих попыток вербовки российских граждан при помощи распространяемых в сети Интернет примитивных видеоклипов, изображающих нашу страну в духе заезженной голливудской «киноклюквы», СВР России публикует на официальном интернет-сайте обращение к американцам, для которых любовь к своей Родине и идеалы свободы не пустой звук», — говорится в сообщении пресс-бюро ведомства.

Отмечается, что деструктивные усилия ЦРУ тщетны, а российский и американский народы не забыли славные страницы истории совместной борьбы с нацизмом.

В ведомстве выразили уверенность в том, что в США есть много истинных патриотов, которые не приемлют поддержку коррумпированной политической клики в Киеве.

«В нашем видеообращении мы не только напоминаем о прошлом, но и предлагаем варианты, направленные в будущее», — добавили в СВР.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что западные страны в стремлении изолировать Россию пытаются сорвать участие зарубежных лидеров в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что эти планы не сбудутся.

В мае 2023 года ЦРУ создало Telegram-канал, с помощью которого пытается вербовать россиян путём публикации в соцсети пропагандистских видеороликов на русском языке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы мониторят сообщения в СМИ о деятельности ЦРУ в Telegram. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что злонамеренная активность американской разведки не останется без ответа.