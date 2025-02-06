Берн, 6 февраля, 2025, 17:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский стал основным препятствием для заключения президентом США Дональдом Трампом сделки с Россией по разрешению конфликта на Украине. Такое мнение высказал обозреватель швейцарского журнала Die Weltwoche Вольфганг Койдль.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press Владимир Зеленский

По его мнению, в вопросе возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине появились подвижки, хотя каких-то конкретных договорённостей не получилось достичь таким быстрым образом, как этого хотел импульсивный американский лидер.

«Но самый главный вопрос: кто является самым большим препятствием [для её заключения]? Судя по всему, это Владимир Зеленский», — говорится в публикации.

Обозреватель отметил целый ряд аргументов не в пользу Зеленского в качестве партнёра по диалогу, потому что вдобавок к запрету на проведение переговоров глава киевского режима ещё и не является легитимным после истечения его полномочий в мае 2024 года, а также испытывает личную неприязнь к президенту России Владимиру Путину.

«В США задаются вопросом, почему нельзя провести выборы. Но выборы доказали бы, что он (Зеленский. — Прим. ред.) не говорит от имени своего народа. Украинцы больше не могут и не хотят его видеть», — добавил Койдль.

На этом фоне сообщение российских спецслужб о рассмотрении Западом возможности устранения главы киевского режима выглядит логичным, пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 5 февраля заявил о продвижении в вопросе переговоров с Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Он назвал контакты сторон по этому вопросу «очень хорошими» и, затронув тему потенциальных договорённостей, отметил, что результат, по всей вероятности, «превзойдёт все ожидания».

Ранее, 4 февраля, Зеленский допустил возможность проведения переговоров с президентом России. По его утверждению, такой диалог является единственной возможностью для киевского режима «принести мир» Украине и сохранить её жителей.

Российский лидер 28 января отметил, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей, а также не может отменить собственный указ о запрете на переговоры с РФ. По словам Путина, если переговоры начать сейчас, то они будут нелегитимны.