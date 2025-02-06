Вашингтон, 6 февраля, 2025, 17:11 — ИА Регнум. Шансы Киева на то, чтобы получить ядерное оружие, практически равны нулю. Об этом 6 февраля заявил специальный посланник США по Украине Кит Келлог в интервью Fox News Digital.

Siavosh Hosseini/Global Look Press Кит Келлог

«Вероятность того, что они получат обратно своё ядерное оружие, находится где-то между малой и нулевой. Давайте будем честны, мы оба знаем, что этого не произойдёт», — заявил Келлог.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал, чтобы Запад передал Украине ядерное оружие и ракетные системы. Он аргументировал своё требование тем, что Украину не берут в НАТО.

Также он потребовал у стран НАТО помощи в финансировании «многомиллионной армии» Украины. Если страну не возьмут в НАТО, Россия должна вернуть её территории, заявил Зеленский.

Президент России Владимир Путин 28 ноября заявил, что Москва никогда не допустит передачи ядерного оружия Украине. Москва будет следить за каждым шагом киевского режима и при необходимости использовать все средства поражения, которыми обладает.

Если какая-то страна официально передаст Киеву ядерное оружие, это будет нарушением обязательств в сфере нераспространения средств массового поражения, подчеркнул российский лидер.