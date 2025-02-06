Раменское, Московская область, 6 февраля, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в районе подмосковного аэродрома Мячково. Об этом 6 февраля сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

МЧС РФ/РИА Новости

Уточняется, что борт Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полёт. Предварительно, в кабине были курсант и пилот-инструктор.

Связь с воздушным судном была потеряна в 13:10 мск. Его крушение подтвердил пилот другого легкомоторного самолёта, который по просьбе диспетчера пролетел в предполагаемом месте авиакатастрофы. По словам лётчика, борт горел.

Позднее в МЧС Подмосковья подтвердили информацию о крушении и гибели двух человек. На месте работают 26 специалистов и 8 единиц техники местного пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре прошлого года в Алтайском крае потерпел крушение легкомоторный самолёт. Воздушное судно СП-30 зацепило линию электропередачи у населённого пункта Верхозерное. Самолёт упал на кабину, но пилот не пострадал.