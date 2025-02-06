Москва, 6 февраля, 2025, 17:02 — ИА Регнум. Объём средств, вложенных частными инвесторами в облигации на фондовом рынке Московской биржи в январе, составил 104 млрд рублей, что стало рекордом. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба торговой площадки.

Sergey Petrov/Global Look Press

«Из них в корпоративные бумаги вложено 80,2 млрд рублей, в ОФЗ и региональные облигации — 23,8 млрд рублей. Частные инвесторы продали акций на 4,6 млрд рублей больше», — говорится на сайте Мосбиржи.

Доля частных инвесторов на торгах акциями в прошлом месяце составила 76%, на торгах облигациями — 34%, на срочном рынке — 66%. Количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Мосбирже в январе выросло на 389 тыс., всего их стало более 35,5 млн. Сделки на этой торговой площадке в течение месяца заключали 3,8 млн человек.

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря 2024 года Мосбиржа запустила торги минифьючерсами на нефть Brent и микрофьючерсами на природный газ Henry Hub. Номинальную стоимость ценных бумаг в этом сегменте снизили в 10 раз на нефть и в 100 раз на газ. Это значительно снизило порог входа для трейдеров.

20 декабря индекс Мосбиржи после решения Центробанка РФ не повышать ключевую ставку превысил 2500 пунктов. Показатель вырос примерно на 100 позиций.