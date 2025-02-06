Раменское, Московская область, 6 февраля, 2025, 16:34 — ИА Регнум. В Подмосковье в районе аэродрома Мячково рухнул легкомоторный самолёт. Об этом 6 февраля сообщил Telegram-канал «112».

Sahlan Kurniawan/Global Look Press

Информации о пострадавших нет.

Аэродром Мячково находится Раменском районе в километре от деревни Верхнее Мячково и 16 км от МКАД.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января в Саратове совершил аварийную посадку пассажирский лайнер Airbus A321, следовавший из Москвы в Сочи. По предварительным данным, причиной экстренной посадки бал отказ двигателя. Никто в результате не пострадал.

2 февраля в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге совершил аварийную посадку летевший из Тбилиси пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100. У лайнера компании «Азимут» также возникли проблемы с двигателем.