Москва, 6 февраля, 2025, 16:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил создать отдельную экспозицию об отечественной науке в Национальном центре «Россия».

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«Хотим, чтобы вся страна, подрастающие поколения знали о ваших свершениях, гордились отечественной наукой», — отметил он во время вручения премий президента в области науки и инноваций молодым учёным.

Новая экспозиция, по мнению главы государства, даст россиянам и зарубежным гостям поближе познакомиться с достижениями лауреатов премии и проектами молодых учёных за 2024 год.

Путин добавил, что важно не только повышать уровень общественного уважения к новому поколению исследователей, но и оказывать им достойную финансовую поддержку.

Как сообщало ИА Регнум, на церемонии награждения Путин заявил, что российским учёным предстоит решать масштабные задачи и создавать продукты, превосходящие зарубежные аналоги. Глава государства уточнил, что такие решения должны дать технологическое лидерство в ключевых перспективных областях России, которой также необходимы научные открытия, изобретения и реальный научный вклад в достижение национальных целей развития.

5 февраля российский лидер подписал указ о присуждении премий в области науки и инноваций для молодых учёных. В числе других её получили доктор ветеринарных наук, профессор кафедры Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Елена Корочкина и кандидат химических наук, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова Наталья Черкашина.