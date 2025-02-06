Калининград, 6 февраля, 2025, 17:04 — ИА Регнум. В Калининградской области жители города Черняховска простились с семилетним мальчиком, которого убил отчим. Об этом 6 февраля сообщили в администрации Черняховского городского округа.

Администрация Черняховского городского округа Калининградской области

«Храм был до отказа заполнен людьми, пожелавшими проститься с ребёнком. Пришли не только жители Черняховска, многие приехали из сёл нашего муниципалитета. Вместе с цветами приносили к гробу игрушки», — рассказал ТАСС глава администрации Черняховского городского округа Сергей Булычёв.

6 февраля в городе объявили днём траура и приспустили государственные флаги Российской Федерации, флаги Калининградской области и флаги Черняховска. Кроме того в городском округе отменили развлекательные мероприятия. Прощание с мальчиком состоялось в Кафедральном соборе Архангела Михаила.

Как передавало ИА Регнум, утром 3 февраля мать заявила о пропаже сына. В результате поисков тело обнаружили в болотистой местности в черте города. По версии следствия, отчим убил ребёнка 1 февраля, а на следующее утро вывез его тело и убедил мать разыграть историю с пропажей. Её будут судить за укрывательство преступления.

42-летнего отчима ребёнка задержали 4 февраля. Он рассказал, что избил мальчика до смерти якобы за отказ делать физические упражнения. Отчим признался, что спрятал тело в спортивной сумке и пытался утопить её в воде. По уголовному делу уже назначены судебные экспертизы, включая судебно-медицинские и биологические. 5 февраля суд отправил мужчину под стражу.