Хельсинки, 6 февраля, 2025, 17:00 — ИА Регнум. НАТО начнёт в скором времени размещать свои силы на территории Финляндии. Об этом 6 февраля заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

Global Look Press

Отмечается, что Североатлантический альянс на севере страны разместит многонациональную тактическую группу передового присутствия Объединённых сухопутных войск, а на востоке — в городе Миккели — появится штаб регионального командования сухопутных сил.

«Принципиальные политические решения руководства НАТО на этот счёт приняты, а практическая их реализация начнётся, судя по всему, уже в ближайшие месяцы», — подчеркнул Кузнецов.

Дипломат добавил, что власти планируют встроить «общенатовские маршрутные схемы» в логистику страны, чтобы быстро перебрасывать войска союзников «в случае необходимости». Кузнецов подчеркнул, что Финляндия также рассматривает возможность складировать вооружения и военную технику НАТО на своей территории.

«При этом пока речь не идёт о создании в Финляндии иностранных военных баз с постоянной дислокацией крупных воинских контингентов, о размещении тяжёлого наступательного вооружения и тому подобного», — уточнил посол в беседе с «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря генсек НАТО Марк Рютте заявил, что рассмотрит вопрос о развёртывании миссии военных патрулей в Балтийском море для охраны инфраструктурных объектов, после обрывов подводных кабелей. 15 января два корабля НАТО вошли в Финский залив. Предполагается, что всего будет направлено 10 судов.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны альянса воспользовались происшествием с повреждением подводных кабелей в Балтийском море. Она добавила, что для НАТО этот инцидент стал предлогом для увеличения своего военного присутствия в указанном стратегическом регионе и в целях борьбы с экспортом российской нефти.

Президент России Владимир Путин заявил, что между Москвой и Хельсинки были идеальные отношения без претензий друг к другу. Он назвал шаг финских властей по вступлению в НАТО бессмысленным с точки зрения национальных интересов. Теперь у финской границы будут находиться российские войска и системы поражения.