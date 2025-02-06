Москва, 6 февраля, 2025, 17:17 — ИА Регнум. Противостояние между Госдепартаментом США и руководством Панамского канала в соцсети Х говорит о том, что водная артерия остаётся предметом торга в сделке с президентом США Дональдом Трампом, заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press

Пресс-служба Госдепартамента США сообщила 5 февраля в социальной сети Х о том, что власти Панамы якобы отменили сбор за проход через Панамский канал для американских правительственных судов. Позже, 6 февраля, в управлении Панамского канала опровергли заявление госдепа. Руководство канала написало об этом также в соцсети Х, добавив, что не вносило корректировок в транзитные пошлины и другие сборы.

«Происходящее может означать, что Панама пока колеблется между разными заявлениями Трампа о судьбе Панамского канала. Как бы верить или не верить его словам. То есть — пойдёт ли он там на решительные действия? Мы же помним, что буквально до начала этого переговорного процесса по Панаме страна уже заявила, что отказывается от китайской инициативы «Один пояс, один путь». Поэтому, может быть, она уже выторговывает себе какую-то там позицию в переговорах с США»,— рассказал эксперт.

Специалист считает, что в случае с этими публикациями речи об ошибке быть не может. Блохин настаивает на том, что официальные аккаунты госдепа и Панамского канала стали частью схемы по выторговыванию лучших условий в предстоящей сделке.

«Может быть, в Панаме поняли, что поторопились с этими заявлениями про отказ от китайского пути. А Трамп уже начал там праздновать заочную победу, что ему удалось продавить свои интересы. Поэтому Панама начала свою позицию менять в соцсетях»,— сообщил собеседник агентства.

Однако политолог напомнил, что Трамп является большим мастером переговоров и, вероятнее всего, даже не обратил внимания что на публикацию в аккаунте госдепа, что в аккаунте руководства Панамского канала. Эксперт напомнил, что до того, как стать президентом, республиканец написал около пяти-шести книг, в которых рассказывается как вести переговоры.

«Формула Трампа простая. Задача взвинтить ситуацию до предела. Хочешь получить желаемое — проси больше. И вот он взвинчивает ситуацию до предела, подготавливая своего партнёра к такому компромиссу. А потом уже, когда начинаются переговоры или идут даже переговоры, этот партнёр уже готов идти на уступки. Это мы видели в первый его срок, и вот во второй так же»,— пояснил Блохин.

Собеседник агентства считает маловероятным сценарий вооружённого вторжения армии США в Панаму. Несмотря на то, что ранее американцы уже так делали, политолог уверен, что в этот раз всё обойдётся без применения силы, и Трамп продавит Панаму пойти на уступки Штатам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил 3 февраля Трамп, ситуация с Панамским каналом разрешится без привлечения американских военных.

20 января американский президент во время инаугурационной речи пообещал, что США вернут контроль над Панамским каналом. Он объяснил своё решение тем, что Панама якобы передала контроль Китаю над водной артерией. По мнению главы Белого дома, этот канал играет ключевую роль в экономике и нацбезопасности США.

В тот же день президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг притязания на канал. Он заявил, что объект останется под контролем республики.