Москва, 6 февраля, 2025, 16:34 — ИА Регнум. Размещение европейский войск на территории Украины во время боевых действий означает фактическое объявление войны России. Об этом 6 февраля заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Ирина Калашникова/РИА Новости

«Мы относимся к этому серьёзно. Естественно, размещение войск в период ведущихся боевых действий означает фактически объявление войны со всеми вытекающими последствиями», — подчеркнул дипломат в беседе с «РИА Новости».

Ранее Мешков назвал поставку французских истребителей Mirage Украине ярким примером бесплатной утилизации устаревших вооружений. Дипломат добавил, что на разбор старой техники любой стране нужны деньги. В качестве альтернативы вооружение можно отправить на Украину, обставив всё как «очередные миллионы евро помощи», уточнил посол. Первая партия французских истребителей Mirage прибыла на Украину 6 февраля.

22 января глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине потребуются минимум 200 тыс. миротворцев для обеспечения безопасности страны после завершения военного конфликта с Россией.

После этого посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что любой прибывший на территорию Украины контингент без согласия и разрешения на то России станет законной целью для ВС РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявлял, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров. По его словам, Россия пытается добиться полноценного мира, а не временного перемирия, а для этого украинская сторона должна будет выполнить все обозначенные условия.