Лондон, 6 февраля, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Британский актёр Пол Хью Мориарти, известный по исполнению роли Гарри Топора в фильме «Карты, деньги, два ствола», скончался в возрасте 86 лет. Об этом 6 февраля сообщила газета The Mirror.

Кадр из видео Пол Хью Мориарти

Уточняется, что актёр умер 2 февраля в присутствии своей жены. Причины смерти и место прощания с Мориарти не сообщаются.

Патрик Мориарти родился 27 февраля 1939 года в Лондоне в семье водителя грузовика и попал в кино, когда ему было более 30 лет. Актёр работал боксёром и докером в Лондоне, и именно в доках его впервые пригласили принять участие в съёмках. В начале актёрской карьеры он решил взять сценический псевдоним Пол Хью Мориарти, чтобы его не путали с актёром Полом Мориарти.

За время карьеры актёр снялся в 45 кинофильмах и телешоу и стал известен после роли Бритвы в гангстерском фильме 1980-х годов «Долгая Страстная пятница», а также после картины режиссёра Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола» (1998). Кроме того, актёр снялся в таких фильмах, как «Квадрофения» (1979), «Челюсти 3» (1983), «Игры патриотов» (1992), «Зло никогда не умирает» (2014), а также в мини-сериалах «Дюна» (2000) и «Дети Дюны» (2003) и др. Его последней работой в кино стала роль Йена Джарвиса в гангстерском фильме «Восхождение пехотинца. Начало: История Тони Такера» (2021).