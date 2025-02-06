Москва, 6 февраля, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Решение Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить сборную России от участия в чемпионате мира 2026 года является политизированным и дискриминационным. Об этом 6 февраля на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Алексей Даничев/РИА Новости

«Решение в отношении российской сборной — это лицемерие, политизация спорта, малодушие, нарушение всех принципов мирового спорта, мирового спортивного движения», — подчеркнула дипломат.

Представитель МИД пожелала IIHF найти в себе мужество и признать, что попытки «отменить» российский спорт бьют по самой же федерации.

Ранее, 4 февраля, IIHF продлила отстранение сборной России от участия в соревнованиях под эгидой организации. Команда не сыграет на чемпионате мира 2026 года. При этом федерация заявила, что допуск российских хоккеистов до турниров якобы угрожает остальным участникам.

Глава Шведской федерации хоккея Андерс Ларссон от лица организации поддержал данное решение. По его словам, оно необходимо в текущей ситуации. При этом ранее он утверждал, что сборная Швеции не будет бойкотировать матчи чемпионата мира и Олимпийских игр, если на международные турниры вернётся российская команда.