Москва, 6 февраля, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва стала одним из лучших городов мира по красоте и комфорту.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Москва превратилась в один из, если не в самый лучший город мира — по комфорту, по красоте, по всему», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что столица достигла этого благодаря усилиям мэрии и самих горожан. По его мнению, все предлагаемые новые проекты «лишь добавят динамики в развитие этого чудесного города».

«Мы не можем и не должны оценивать проекты. Проект должны готовить специалисты. Оценивают граждане и жители города по тем предложениям, которые формируют специалисты из мэрии Москвы», — добавил Песков, отвечая на вопрос об оценке проекта реконструкции Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского.