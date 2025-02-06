Москва, 6 февраля, 2025, 16:06 — ИА Регнум. Россия соразмерно ответит, если Евросоюз введёт ограничения против российских дипломатов. Об этом 6 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Владимир Гердо/ТАСС

Она отметила, что в западных СМИ появились утечки о стремлении ряда стран Евросоюза включить в очередной пакет санкций ограничения на свободу передвижения и сроки пребывания российских дипломатов.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона не сомневается в достоверности этой информации и воспринимает её со всей серьёзностью.

«Гарантируем, что в случае упомянутых деструктивных замыслов ответные меры не заставят себя ждать. В отношении дипломатов государств Европейского союза в Российской Федерации будут введены соразмерные ограничения, подчеркну, если Евросоюз введёт ограничения в отношении российских дипломатов», — предостерегла Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 22 января газета Politico процитировало выдержку из документа немецкого МИД, в котором говорится, что власти Германии предложили ЕС из-за «гибридных угроз» ограничить доступ дипломатам из России в Европу.

В июне 2024 года главы МИД восьми стран ЕС потребовали ввести ограничения на передвижения российских дипломатов и членов их семей. С таким требованием тогда выступили главы главы внешнеполитических ведомств Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Чехии и Эстонии.

В декабре 2023 года министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил странам Европы задуматься над тем, чтобы ограничить передвижение российских дипломатов и членов их семей по государствам — членам ЕС. Он оправдывал введение такой меры «политикой безопасности».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда назвал подобные ограничения очевидной антироссийской глупостью. Он добавил, что этим в ЕС отказываются от общения с российскими дипломатами и от получения информации из первоисточника.