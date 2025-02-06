Самара, 6 февраля, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Заведения высшего и среднего профессионального образования получили новое оборудование для своих учебных лабораторий. Модернизацию поддержали предприятия самарской группы компании «Роснефть».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Самарской области модернизовали учебные лаборатории вузов и техникумов

Так, в учебную лабораторию химико-технологического факультета Самарского государственного технического университета (СамГТУ) поставили современные опытные установки, аналогичные тем, которые используются на реальных объектах нефтепереработки. На новом оборудовании студенты смогут изучать и отрабатывать навыки ведения технологических процессов нефтепереработки — изомеризации, каталитического крекинга, риформинга, а также моделировать различные производственные ситуации в условиях, максимально приближённых к реальному производству.

Для учебной лаборатории кафедры «Химия и химическая технология» новокуйбышевского филиала СамГТУ приобрели два современных прибора, которые расширят возможности исследований и тематику научных работ студентов. Теперь здесь есть инфракрасный фурье-спектрометр для определения ароматических углеводородов в нефтяных фракциях и спектрофотометр ПЭ-5400В. Второй прибор обладает широкой областью применения — от эколого-аналитических лабораторий химических предприятий до фармацевтики.

Новокуйбышевский нефтехимический техникум (ННХТ) при содействии «Роснефти» приобрёл учебную мини-установку первичной переработки нефти. Она представляет компьютерный тренажёрный комплекс для обучения моделированию технологических процессов. С ее помощью будущие операторы, аппаратчики и машинисты виртуально создают процессы атмосферной перегонки нефти во время учебной практики, сдают демонстрационные экзамены, готовятся к чемпионату по профессиональному мастерству «Профессионалы».