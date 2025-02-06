Нижневартовский район, Югра, 6 февраля, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Предприятие «Самотлорнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») в прошлом году направило 11,2 млрд рублей на охрану и восстановление природы. Этот показатель на треть превышает сумму вложений в реализацию экологических программ в 2023 году.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Самотлорнефтегаз» увеличил «зелёные» инвестиции на 30%

«Зелёные» инвестиции «Самотлорнефтегаза» направлены на повышение надёжности трубопроводов, утилизацию промышленных отходов, поддержку биологического разнообразия сибирских рек и озеленение территорий. Экологи Самотлора завершили масштабную работу по восстановлению биологической продуктивности земель «исторического наследия». Они рекультивировали 2,2 тысячи гектаров почв, нарушенных в советский период разработки месторождения.

Предприятие рационально использует нефтяной попутный газ, удерживая показатель на уровне 98%. Это одно из самых высоких достижений в отрасли. Также здесь применяются лучшие практики мониторинга источников эмиссии метана.

В прошлом году нефтяники «Самотлорнефтегаза» выпустили в реки более 2 млн мальков ценных видов рыб и высадили 390 тысяч саженцев сосны на площади 107 гектаров. Сотрудники предприятия участвуют в экологических акциях, проводят субботники по уборке территорий, собирают и сдают макулатуру и пластик, помогают в озеленении городских пространств.