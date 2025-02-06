Москва, 6 февраля, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Правительство России внесло поправки о беззаявительном порядке назначения пенсий по инвалидности добровольцам Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом 6 февраля на заседании кабмина сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Belkin Alexey/Global Look Press

Кабмин рассмотрит этот законопроект на заседании в четверг. Мишустин уточнил, что ранее правительство подготовило изменения в законе для поддержки ополченцев ДНР и ЛНР. Благодаря нововведениям бойцы в случае ранения в ходе боевых действий смогут получать две выплаты сразу: одну пенсию по старости или выслуге лет, а вторую — по инвалидности.

«Законопроект на прошлой неделе был принят Государственной думой в первом чтении. Ко второму подготовлены поправки, которые сегодня мы рассмотрим. Они предполагают, что участникам добровольческих формирований, которые пострадали на поле боя, пенсия по инвалидности станет назначаться в беззаявительном порядке», — пояснил Мишустин.

Он добавил, что органы соцзащиты будут получать сведения из государственных информационных систем.

«Поддержка наших ребят и членов их семей была и остаётся в приоритете работы правительства. Важно, чтобы им оказывалось содействие в решении абсолютно всех вопросов без волокиты», — заключил премьер-министр.

Ранее, 29 января, сообщалось, что пенсии военных пенсионеров, которые с 1 января проиндексировали на 9,5%, будут дополнительно проиндексированы на 4,5%. Повышение выплат запланировано на 1 октября 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 22 января президент России Владимир Путин поручил проиндексировать страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия на 9,5%. При этом индексация должна быть проведена задним числом, с 1 января 2025 года, уточнил глава государства. Мишустин 27 января заявил о подписании постановления, согласно которому с 1 февраля проиндексируют более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%.