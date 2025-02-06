Оренбург, 6 февраля, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Участник программы «Время героев» Нурсултан Муссагалеев стал исполняющим обязанности заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба программы.

Министерство обороны РФ Нурсултан Муссагалеев

«Герой России, кавалер трех орденов Мужества, участник программы «Время героев» Нурсултан Муссагалеев назначен исполняющим обязанности заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области», — говорится в Telegram-канале «Времени героев».

Губернатор региона Денис Паслер заявил, что он уверен в том, что Муссагалеев будет значимым членом команды правительства области, а опыт военной службы пригодится участнику «Времени героев», так как одно из направлений его работы будет связано с координацией деятельности общественных организаций по поддержке участников и ветеранов спецоперации, а также их семей.

В свою очередь Муссагалеев отметил, что считает большой ответственностью вхождение в правительство родной для него Оренбургской области.

«Я очень рад, что мне выпала возможность поработать бок о бок с губернатором моего родного региона и что он разглядел во мне потенциал», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля участника «Времени героев» Романа Гришина назначили замглавы по развитию инновационных видов спорта Федерального центра подготовки спортивного резерва. По словам Гришина, знания, полученные от наставника, министра спорта России Михаила Дегтярёва, помогут ему эффективно работать на новом посту.

Участник проекта Николай Сергиенко 4 февраля был назначен на должность замминистра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области. Он рассказал, что программа «Время героев» даёт возможность трудиться на благо страны на госслужбе тем, кто своей главной целью ставит защиту России.

В ноябре 2024 года был объявлен дополнительный набор в программу «Время героев». Возможность участия в неё была предоставлена в том числе тем, кто подавал заявки в первой волне, но не успел до конца оформить регистрацию. Второй шанс предоставили и кандидатам, у которых не хватило квалификации.

В первом потоке программы «Время героев» обучение проходили полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор РФ Алексей Кондратьев и заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов.