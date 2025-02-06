* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Калининград, 6 февраля, 2025, 16:20 — ИА Регнум. Генпрокуратура России подала иск в Арбитражный суд Калининграда, требуя передать государству активы производственной компании «Борец», которой владеют экс-акционер «ЮКОСа» Леонид Невзлин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), подданный Великобритании Марк Шабад, и гражданин Швеции Грегори Штульберг.

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«Названные лица вывели имеющий стратегическое значение холдинг из-под государственного контроля и удерживают его под иностранным управлением в обход процедур, установленных законодательством РФ о специальных экономических мерах и противодействии незаконному контролю над стратегическими обществами со стороны иностранных инвесторов», — процитировал иск «Интерфакс».

Доля в 99,99% компании «Борец», специализирующейся на производстве оборудования для добычи нефти, принадлежит МКООО «Салтекор Инвестментс». Остальные 0,01%, принадлежат Международной коммерческой компании «Центр разработки нефтедобывающего оборудования» (Сейшелы).

Заместитель генпрокурора Юрий Пономарёв в иске отметил, что владельцы, создав видимость передачи контроля над стратегическим предприятием резиденту России, обеспечили себе доступ к обслуживанию крупнейших участников российского нефтегазового сектора и выгодные условия реализации критически значимой для этой отрасли продукции.

Никто из них не живёт в России и не связывает себя в национальными интересами страны. Напротив, они следуют агрессивной политике Запада по нанесению стратегического поражения РФ, стремясь причинить вред её экономике, подчеркнул Пономарёв. Он также отметил, что Невзлин, Шабад и Штульберг выводят прибыль за рубеж в обход ограничений, установленных президентом РФ для иностранных инвесторов указом от 5 марта 2022 г. «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Как сообщало ИА Регнум, Невзлин был включён в реестр иностранных агентов в июне 2023 года. Он участвовал в создании и распространении для неограниченного круга людей информационных материалов иностранных агентов, а также выступал против СВО.

В России Невзлин заочно приговорён к пожизненному лишению свободы за организацию убийств. Как установил суд, он совершил преступления в составе группы во главе с бывшим руководителем «ЮКОСа» Михаилом Ходорковским (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).