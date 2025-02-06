Лондон, 6 февраля, 2025, 15:47 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Великобритании лишило аккредитации российского дипломата. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба МИД.

Global Look Press

«Мы вызвали российского посла на встречу с высокопоставленным британским чиновником, чтобы отозвать аккредитацию российского дипломата», — говорится на сайте ведомства.

Британский МИД назвал этот шаг ответом на лишение в ноябре 2024 года аккредитации британского дипломата, работавшего в Москве. Лондон считает, что это было сделано необоснованно. Ведомство подчеркнуло, что в случае ответных действий России сочтёт это эскалацией.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре МИД России лишил аккредитации британского дипломата Уилкса Эдварда Прайора. ФСБ установила, что он заменил одного из шестерых британских разведчиков, которых выслали из страны ранее. Ведомство также выявило, что дипломат занимался разведывательно-подрывной работой, угрожавшей безопасности РФ.

В сентябре МИД России прекратил аккредитацию шести сотрудников посольства Британии. ФСБ получила доказательства, что они работали на эскалацию международной военно-политической обстановки, а также вели подрывную деятельность на российском направлении и постсоветском пространстве.