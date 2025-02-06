Москва, 6 февраля, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вручил молодым учёным премии в области науки и инноваций за 2024 год. Церемония прошла 6 февраля в Кремле.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Награды получили заведующий лабораторией Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН Вадим Попков и кандидат химических наук, старший научный сотрудник того же учреждения Кирилл Мартинсон. Они создали и внедрили технологию получения многокомпонентных ферритов, на основе которых можно создавать керамические изделия для импортозамещения в сфере СВЧ-радиоэлектроники.

Также лауреатом стала Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова. Она создала компоненты, обеспечивающие безопасность космонавтов и радиоэлектронных средств космических аппаратов.

Премию получила и Елена Корочкина из Петербургского государственного университета ветеринарной медицины за создание новых методов по реализации репродуктивного потенциала российского животноводства.

Премия молодым российским учёным за значительный вклад в развитие отечественной науки вручается с 2008 года. С 2019 года её размер составляет 5 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе церемонии награждения лауреатов заявил, что российским учёным предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, превосходящие зарубежные аналоги. Он подчеркнул, что российским учёным приходится прокладывать свой путь в науке в сложное время.

29 мая 2024 года Путин заявил о важности технологического суверенитета России, подготовки новых кадров, а также внедрения новаторских цифровых решений для повышения устойчивости экономики страны. Он также призвал правительство рассмотреть предложения о развитии государства, поступающие из регионов.