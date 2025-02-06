Симферополь, 6 февраля, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому вместо введения санкций против крымских музеев следует вернуть им украденную коллекцию скифского золота. Об этом 6 февраля заявил депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Global Look Press

Он прокомментировал указ украинского политика о введении рестрикций против историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», Центрального музея Тавриды и Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

«Зеленский умолчал, что именно у этих музеев киевский режим, сродни нацистам в годы Великой Отечественной войны, украл коллекцию скифского золота», — отметил Шеремет.

Депутат назвал санкции против крымских музеев популистскими шагами Киева, сделанными в угоду Западу. Власть на Украине захвачена преступниками, и они сейчас нагнетают обстановку и проводят антироссийскую политику, отметил депутат.

«Вместо санкций Зеленскому впору покаяться и вернуть украденное обратно музеям, вернуть народу Крыма его культурное наследие», — процитировало Шеремета «РИА Новости».

Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и «Херсонес Таврический» в 2013 году направили в Бонн, а потом в Амстердам выставку «Крым — золотой остров в Чёрном море». В 2014 году произошло воссоединение Крыма с Россией, после чего возник вопрос, какой стране возвращать коллекцию. В октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил передать её Киеву. Крымские музеи пытались оспорить решение, но их позицию не учли и отправили артефакты на Украину.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала нелегитимной и бессовестной передачу скифского золота Украине. Решение нидерландского суда нанесло серьёзный удар по культурному и историческому наследию Крыма, поспособствовав фактической краже древних культурных ценностей.

Директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел России Артём Студенников в феврале 2024 года указал на то, что из Киево-Печерской лавры в Европу вывозят древние иконы под предлогом хранения в зарубежных музеях. Он не исключил, что подобная участь может постигнуть и скифское золото, и эти артефакты могут быть утрачены.