Москва, 6 февраля, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Встреча президента РФ Владимира Путина и его коллеги из Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа может состояться совсем скоро. Об этом 6 февраля заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с журналистами.

Mikhail Klimentyev/Global Look Press

«Они (переговоры. — Прим. ред.) абсолютно вероятны, вероятность этих контактов 100%, лидеры двух крупнейших держав на планете должны быть между собой в тесном взаимодействии», — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что для подготовки контактов ведётся серьёзная работа, которая сейчас находится на продвинутой стадии. По мнению Слуцкого, вскоре появится конкретная информация о будущих встречах.

«Февраль или март, давайте не будем загадывать и дадим возможность лидерам грамотно и всесторонне к ней подготовиться, но она будет скоро», — подчеркнул он.

Слуцкий уточнил, что Путин и Трамп обсудят самые актуальные вопросы мировой повестки.

«Для самых животрепещущих, актуальных вопросов мировой политики. Это Украина, Ближний Восток», — заключил депутат.

Ранее, 3 февраля, Трамп заявил о достижении значительного прогресса по урегулированию конфликта на Украине. Однако деталей он раскрывать не стал. Днём ранее он утверждал, что Вашингтон запланировал встречи с Москвой и Киевом в течение последних «очень напряжённых» дней. По его словам, дискуссии на эту тему проходят «довольно успешно».

При этом 5 февраля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что администрация Трампа должна сделать первый шаг для нормализации отношений с Россией. Дипломат добавил, что Россия готова договариваться в режиме жёсткого торга с учётом реалий «на земле» и своих национальных интересов, предопределённых историей и географией.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в последнее время контакты России с США по линии отдельных ведомств стали интенсивнее. Так он прокомментировал заявления Трампа о продвижении в вопросе переговоров с Россией и Украиной по урегулированию конфликта между странами. Американский лидер охарактеризовал контакты как «очень хорошие» и, затронув тему потенциальных договорённостей, отметил, что результат, по всей вероятности, «превзойдёт все ожидания».

О готовности России к переговорам регулярно заявлял сам Путин, отмечая, что Москва видит целью диалога по украинскому конфликту долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства подчёркивал, что также при этом должны быть учтены законные интересы России.