Санкт-Петербург, 6 февраля, 2025, 15:36 — ИА Регнум. У 18-летнего защитника футбольного клуба «Зенит» Матвея Бардачёва парализовало часть лица. Об этом 6 февраля сообщил Telegram-канал «Мутко против».

Максим Константинов/ТАСС

Спортсмен в августе 2024 года был взят в аренду футбольным клубом «Урал», планируя играть в екатеринбургской команде до конца сезона 2024/25. В составе «Урала» он принял участие в шести матчах.

30 января екатеринбургский клуб объявил об уходе Бардачёва. Как сообщили источники канала, футболисту пришлось вернуться в Санкт-Петербург из-за неврологического заболевания, в результате которого у него парализовало часть лица. Решение о разрыве договора принимал президент «Урала» Григорий Иванов.

Вернувшись в Санкт-Петербург, Бардачёв продолжает тренироваться с «Зенитом-2». Клуб помогает футболисту с лечением.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Telegram-канала Mash, 6 февраля в московскую больницу доставили двукратную олимпийскую чемпионку по лёгкой атлетике Светлану Мастеркову. У спортсменки диагностировали агрессивную злокачественную опухоль головного мозга.

Мастеркова опровергла эту информацию, назвав её «бредом». В своём видеообращении спортсменка попросила не реагировать на ложные слухи о её здоровье.