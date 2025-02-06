Москва, 6 февраля, 2025, 15:18 — ИА Регнум. Российским учёным предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, превосходящие зарубежные аналоги. Об этом 6 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии награждения лауреатов премии главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Путин подчеркнул, что российским учёным приходится прокладывать свой путь в науке в сложное время.

«Подобно поколению отечественных атомщиков, покорителей космоса, и вам, и вашим ровесникам, нынешним аспирантам, студентам, предстоит решать действительно масштабные, вдохновляющие и поистине исторические задачи по своему масштабу. Речь о том, чтобы создать решения, продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги», — отметил он.

Глава государства уточнил, что такие решения должны дать технологическое лидерство в ключевых перспективных областях России, которой также необходимы научные открытия, изобретения и реальный научный вклад в достижение национальных целей развития.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля Путин подписал указ о присуждении премий в области науки и инноваций для молодых учёных. В числе других её получили доктор ветеринарных наук, профессор кафедры Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Елена Корочкина и кандидат химических наук, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова Наталья Черкашина.

Премия молодым российским учёным за значительный вклад в развитие отечественной науки вручается с 2008 года. С 2019 года её размер составляет 5 млн рублей.