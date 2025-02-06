Вашингтон, 6 февраля, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Гоночный болид Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 1954 года выпуска приобрели на торгах за рекордные 51,155 млн евро. Информация об этом появилась на сайте аукционного дома RM Sotheby"s.

Jason Tschepljakow/Global Look Press

Отмечается, что автомобиль стал первым экземпляром, проданным в частную коллекцию. Всего в мире существуют четыре машины с заводским кузовом Stromlinienwagen и закрытыми крыльями для сезона «Формулы-1» 1955 года.

За рулём выкупленной машины пятикратный чемпион мира Хуан Мануэль Фанхио выиграл Гран-при Буэнос-Айреса 1955 года. Позднее британский гонщик Стирлинг Мосс на ней же в 1955 году сошёл с дистанции на Гран-при Италии, показав при этом лучшее время круга.

В 1965 году автомобиль в качестве подарка передали музею автодрома в Индианаполисе. Именно он отправил машину на аукцион.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года шесть пар кроссовок баскетболиста Майкла Джордана проданы на аукционе за рекордные 8,032 млн долларов. В коллекции была представлена обувь, которую спортсмен носил в решающих матчах за титул чемпиона НБА. На четырёх парах обуви он оставил свой автограф. В Sotheby’s заявили, что цена, которую заплатили за кроссовки баскетболиста, вряд ли будет когда-либо повторена.