Хельсинки, 6 февраля, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Правительство Финляндии внесло в парламент проект закона по ограничению сделок с недвижимостью для россиян. Об этом 6 февраля заявил министр обороны Антти Хяккянен на пресс-конференции.

Pius Koller/Global Look Press

«Правительство только что приняло решение внести в парламент предложение о запрете россиянам совершать сделки с недвижимостью в Финляндии», — сообщил он.

Отмечается, что разрешение на приобретение недвижимости в стране не будет выдаваться гражданам стран, участвующих в вооружённых конфликтах и якобы представляющих угрозу безопасности Финляндии.

Посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов отреагировал на действия властей Финляндии, заявив, что данная инициатива продиктована русофобией и военным психозом. Он добавил, что ответные меры будут приниматься с учётом позиции России.

«Что касается ответных мер, зеркальных или асимметричных, они будут приниматься исходя из российских государственных интересов. Следует отметить, что в России уже действует ряд ограничений на приобретение иностранцами земельных участков», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля спикером парламента Финляндии стал депутат от правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо, который в 2023 году призывал убивать российских военных. Тогда он за пожертвование заказал на украинском снаряде надпись: «За свободу Финляндии» и в соцсетях заявил, что «всё, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо».

3 февраля МИД Финляндии опубликовал инструкцию для граждан по вступлению в ряды ВСУ. Это действие не будет считаться преступлением, но при этом страна не сможет помочь гражданам, воюющим в зоне спецоперации.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что публикация такой инструкции демонстрирует только ненависть к своим гражданам. Она добавила, что составители документа решили пренебречь судьбой жителей страны.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что у России были с Финляндией идеальные отношения и не было никаких претензий друг к другу. Он назвал шаг Хельсинки по вступлению в НАТО бессмысленным с точки зрения национальных интересов, констатировав, что теперь у финской границы будут находиться российские войска и системы поражения.