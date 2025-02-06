Москва, 6 февраля, 2025, 15:13 — ИА Регнум. США не смогут получить доступ к редкоземельным ресурсам, которые находятся на территории, освобождённой российскими военными в ходе спецоперации на Украине. Об этом 6 февраля заявил доцент Института мировой экономики и бизнеса (ИМЭБ) экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Хаджимурад Белхароев.

Сергей Аверин/РИА Новости

По его словам, дальнейшее развитие высоких технологий в США невозможно без взаимодействия с Китаем, который является лидером по поставкам редкоземельных металлов на американский рынок.

Из-за этого Вашингтон пытается диверсифицировать эти поставки и устранить зависимость от Пекина, что также является причиной недавнего требования президента США Дональда Трампа доступа к таким ресурсам на Украины в обмен на американскую помощь.

«Природные ресурсы на территориях, которые путём волеизъявления — на демократических основах — вернулись домой, в состав России, предметом торга быть не могут: на них распространяется государственный суверенитет России», — привело слова Белхароева «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля американский лидер заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов от Украины в обмен на финансовую помощь Киеву. По его словам, американская сторона будет добиваться от украинских властей соответствующих гарантий в этом вопросе.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 4 февраля заявил, что Украина готова к разработке полезных ископаемых вместе с США, признав, что значительные объёмы редкоземельных металлов теперь находятся на освобождённых Вооружёнными силами России территориях. Ирландский журналист Чей Боуз жёстко раскритиковал это заявление Зеленского, подчеркнув, что «у диктатора всё продаётся».

Пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз 5 февраля заявил, что Трамп потребовал предоставить доступ к редкоземельным металлам с Украины для возмещения американских затрат на конфликт на Украине. По его словам, в Белом доме обсудили, как лучше всего обеспечить возврат этих средств, однако «возможный график» такой компенсации пока не установлен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 февраля назвал инициативу главы Белого дома о предоставлении Киевом доступа к редкоземельным металлам на Украине предложением о покупке американской помощи.