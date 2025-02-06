Москва, 6 февраля, 2025, 14:53 — ИА Регнум. Журналистка Наташа Рей, осуждённая во Франции за заявления о том, что жена президента страны Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, рассказала, почему хочет получить политическое убежище в России.

Социальные сети Наташа Рэй

Она сообщила, что её адвокат Франсуа Данглеан, когда столкнулся с давлением во Франции, посчитал, что прошение о политическом убежище стало бы подходящим решением.

«Он предложил обратиться к США, но я всегда негативно относилась к американскому империализму. А Россия всегда была второй страной в моём сердце», — приводит её слова «РИА Новости».

По словам Рей, она всегда мечтала посетить Россию, но до сих пор у неё не получилось это сделать. Она рассказала, что её впечатлили рассказы сестры и мужа о поездке в Россию.

«Я очень люблю эту страну, люблю русскую архитектуру. Я даже ношу одежду с русскими национальными мотивами, юбки и платья, и многие, глядя на мою внешность, думают, что я русская. У меня есть сумка ручной работы, на которой вышита матрешка, мне привезла её сестра, и я везде ношу её с собой», — сообщила журналистка.

Она добавила, что уважает президента РФ Владимира Путина, поддерживает российскую политику и согласна с мнением депутата Госдумы Петра Толстого об упадке Запада.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Данглеан сообщил, что Наташа Рей попросила убежища в России. При этом он не уточнил, был ли направлен официальный запрос. Позднее запись с его страницы в соцсети исчезла.

Кроме того, Рей сообщила, что планирует подать в суд на Брижит Макрон с обвинением о фальсификации документов.

В 2022 году в Сети появилось видео авторства Рей о том, что Брижит Макрон прежде звали Жан-Мишель Тронье. Супруга Макрона, её дети и брат через суд потребовали компенсации за вмешательство в личную жизнь, но их иск был отклонён. Суд квалифицировал обстоятельства дела как публичную клевету. Рей признали виновной в распространении ложных слухов и приговорили к штрафу.

23 января американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что жена Макрона родилась мужчиной. Она направила французскому президенту список вопросов, прежде чем опубликовать материалы своего расследования. В нём она задала вопросы о прошлом его супруги и попросила поделиться фотографиями из её молодости.

В марте 2024 года Оуэнс заявила, что Брижит Макрон на самом деле — её родной брат Жан-Мишель Тронье, который занял место якобы пропавшей без вести в 1961 году сестры. Тогда же Макрон впервые отреагировал на домыслы о жене и сообщил, что фейки это ужасно, так как они заражают сомнениями даже самых близких людей.