Санкт-Петербург, 6 февраля, 2025, 15:03 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге бард Вадим Стройкин выпал из окна, когда в его квартире проходил обыск. Об этом сообщает 6 февраля KP.RU.

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Стройкин жил на Парфеновской улице. Правоохранители проводили обыск в рамках уголовного дела по экстремистской статье.

«Мужчина скончался на месте. Следственный комитет проводит проверку», — рассказал источник издания.

Барда подозревали в перечислении средств на нужны украинской армии, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке. Квартира Стройкина находилась на 10-м этаже.

Барду было 58 лет. Он родился на Урале. Живя в Екатеринбурге, Стройкин работал радиоведущим на «Эхо Москвы», где вёл программу «Антология авторской песни». Основал туристическую фирму «Камелот-тур». Затем переехал в Санкт-Петербург и преподавал игру на гитаре.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля из окна судебно-экспертного центра в Москве выпал сотрудник Следственного комитета. Мужчине вызвали скорую. Как рассказали очевидцы, падение произошло с высоты четвёртого или пятого этажа. После падения криминалист находился в сознании и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.