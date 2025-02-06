Вашингтон, 6 февраля, 2025, 15:31 — ИА Регнум. В США пользователи iPhone 7 и iPhone 7 Plus начали получать компенсации в рамках коллективного иска из-за неполадок в работе звука. Об этом 5 февраля заявил специализирующийся на новостях компании Apple портал 9to5Mac.

Faris Hadziq/Global Look Press

Отмечается, что некоторые устройства этой серии столкнулись с так называемой «петлевой болезнью» (Loop Disease), когда ухудшалась работа микрофона и динамиков, в том числе и во время звонков по FaceTime. Общая сумма выплаты составила $35 млн, каждому подавшему иск компания компенсировала до $350 (порядка 34,3 тыс. рублей).

Американцы обратились в суд ещё несколько лет назад, а после одобрения иска в 2024 году начались выплаты. Уточняется, что компания Apple вину не признала, но согласилась компенсировать ущерб.

По данным портала, значительная часть от выигранных в суде денег уйдёт на оплату работы адвокатов, инициировавших данный иск.

Как передавало ИА Регнум, 22 января Apple оплатила штраф почти в 1,2 млрд рублей за нарушение антимонопольного законодательства России. Компанию оштрафовали за запрет разработчикам приложений для её гаджетов предлагать клиентам внутри приложения оплачивать покупки в обход App Store.

В ноябре Apple также штрафовали на 12 млн рублей за повторный отказ локализации данных россиян. Согласно решению Мирового суда Москвы, компания была признана виновной в совершении административного правонарушения.