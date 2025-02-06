Самара, 6 февраля, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Екатерина Тархова, арестованная по подозрению в убийстве своего дедушки бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, ранее уже пыталась навредить своей семье. Несколько лет назад девушка пыталась запустить в СМИ компромат на свою мать Людмилу, чтобы ещё сильнее навредить женщине накануне её приговора по делу о вымогательстве. Катя была сильно обижена на маму из-за элитной квартиры в центре города, которую у семьи забрали за многомиллионные долги Людмилы Тарховой. Об этом ИА Регнум рассказала близкая подруга семьи Тарховых Ирина.

Социальные сети Екатерина Тархова

5 февраля районный суд Самары арестовал Екатерину Тархову на два месяца по подозрению в убийстве своих бабушки и дедушки, бывшего мэра Самары Виктора Тархова. Журналистам ИА Регнум удалось разыскать близких друзей 29-летней Екатерины и узнать об её отношениях с семьей.

По словам друзей девушки, отношения в семье Тарховых стали напряжёнными после того, как мать Екатерины Людмила потеряла элитную квартиру в центре Самары.

«До определённого времени Катя очень любила свою родню, даже писала в социальных сетях посты о том, что «порвёт всех за семью». Но всё испортил квартирный вопрос. У семьи Тарховых была элитная квартира площадью более 130 кв. м в самом центре Самары. Дедушка, Виктор Тархов, записал её на Катю, она была собственником. Однако мама Кати Людмила влезла в многомиллионные долги под залог этой квартиры. Судебные тяжбы начались еще в 2015–2016 годах. Были разбирательства, претензии, долговые расписки и т.д., но в итоге, насколько я знаю, эту квартиру Тарховы потеряли», — рассказала близкая подруга семьи Ирина (имя изменено).

По словам девушки, после этой ситуации отношения в семье Тарховых испортились. Катя сильно обиделась на свою мать Людмилу. Финансовое положение семьи также оставляло желать лучшего, по словам друзей Екатерины, родственники по большей части жили за счёт накоплений Виктора Тархова.

Социальные сети Людмила Тархова

В июле 2021 года силовики задержали Людмилу Тархову по подозрению в вымогательстве 200 млн рублей у депутата самарской областной думы Александра Милеева. Женщину поместили в СИЗО, судебное разбирательство шло больше года. По версии следствия, Людмила требовала с парламентария крупную сумму за нераспространение некоего компромата на мужчину.

«Ближе к финалу судебного разбирательства над Людмилой Тарховой, незадолго до приговора, Катя решила усугубить положение ненавистной матери. Девушка начала обзванивать местные СМИ, предлагая им за деньги разместить компромат на маму, чтобы ещё сильнее «потопить» Людмилу. Насколько я знаю, протолкнуть компромат так и не получилось, никто не захотел связываться с оскандалившейся семейкой, даже за деньги», — рассказала близкая подруга семьи Ирина (имя изменено).

В декабре 2022 года Людмилу Тархову признали виновной в вымогательстве и приговорили к семи годам колонии общего режима.

Кадр из видео Людмила Тархова в наручниках

В настоящий момент Екатерина Тархова находится в СИЗО Самары. Друзья девушки рассказали, что у Кати есть маленький ребенок — 6-летний сын Тимур (имя изменено). По словам Ирины, в Самаре у мальчика не осталось близких родственников, из-за этого ребёнка поместили в социальный приют.

«Отец ребёнка живет в Израиле. Они с Катей развелись много лет назад, она с ним не поддерживает связь. Мама Екатерины в тюрьме, а со своим отцом, самарским криминальным авторитетом Сергеем Логиновым по кличке «Лорд», Катя много лет не общается. Для него этот ребёнок чужой, не думаю, что он заберёт внука — вряд ли они вообще знакомы», — рассказала близкая подруга семьи Ирина (имя изменено).

Социальные сети Сергей Логинов

Ранее ИА Регнум сообщало, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья найдены убитыми. Вскоре по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тархова, 29-летняя Екатерина Тархова. 5 февраля районный суд арестовал на два месяца внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова по подозрению в убийстве бабушки и дедушки.

Об исчезновении Тархова и его супруги заявил знакомый убитых после того, как они перестали выходить на связь. Следствие предполагает, что пару убили около месяца назад, о чём свидетельствуют данные с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде дома жертв. При этом отмечается, что в течение этого месяца внучка убитых рассылала СМС-сообщения с их телефонов. Кроме этого, она попыталась продать имущество бабушки и дедушки с помощью поддельных документов.