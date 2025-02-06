Курск, 6 февраля, 2025, 14:32 — ИА Регнум. В результате обстрела Рыльского района Курской области со стороны украинских формирований были повреждены газопровод и электропровод. Об этом 6 февраля сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Elena Mayorova/Global Look Press

«В результате обстрела повреждён газопровод высокого давления в Рыльском районе, из-за чего произошло возгорание. Сейчас газопровод перекрыт, временно приостановлена подача газа в два населённых пункта», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Хинштейна, на место инцидента прибыли пожарные службы, которые уже потушили пожар, и опасности возникновения нового возгорания нет.

«Также повреждения получил электропровод высокого напряжения, из-за этого временно приостановлена подача электричества в один из посёлков», — уточнил врио главы области.

Он уточнил, что на местах обстрелов украинской армии работают аварийные бригады, которые в течение дня должны устранить все повреждения.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой сектор центра города Каховка в Херсонской области. В результате этого получила ранения мирная жительница, которую госпитализировали для оказания необходимой медпомощи.

Ранее в этот же день стало известно, что за сутки от обстрелов со стороны украинских формирований пострадали не менее десяти мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР). Отмечалось, что ВСУ за сутки около 20 раз обстреляли территорию региона из артиллерии, включая боеприпасы кассетного типа, а также атаковали ДНР ударными дронами.