Вашингтон, 6 февраля, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Заявления президента США Дональда Трампа о планах включить в состав страны Гренландию, а также угрозы применить военную силу спровоцировали кризис в Дании и во всём Евросоюзе. Об этом 6 февраля заявила газета Financial Times (FT).

Global Look Press

«Предложения о покупке Гренландии не являются чем-то новым, Вашингтон впервые обращался с таким запросом в 1867 году. Но эта последняя попытка, в ходе которой Трамп не исключил применение военной силы против союзника по НАТО, ввергла Данию и ЕС в кризис», — говорится в материале.

Издание отметило рост военного, коммерческого и дипломатического интереса к Гренландии. Таким образом времена, когда регион находился в стороне от геополитики, подходят к концу. Причиной такой тенденции стало соперничество за Арктику. Эксперты сравнивают это с «Большой игрой» XIX века, когда Российская и Британская империи вели борьбу за влияние в Центральной Азии.

Газета отметила, что Вашингтон долгое время обращал мало внимания на северный регион, а Россия и Китай занимались там развитием торговых путей. Но теперь американский вице-президент Джей Дэвид Вэнс заявил о важности Гренландии для национальной безопасности США.

«Там есть морские пути, которыми пользуются китайцы, которыми пользуются русские», — заявил Вэнс, обвинив Данию в невыполнении своей работы.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 26 января заявил о намерении «заполучить контроль» над Гренландией. Он не уточнил, каким образом собирается это сделать, а также добавил, что жители острова якобы хотят быть с США.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен, комментируя словам Трампа, подчеркнул, что американский лидер никогда не получит Гренландию. Министр также напомнил, что народ острова защищён международным законодательством и Уставом ООН.