Париж, 6 февраля, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Поставка французских истребителей Mirage Украине стала ярким примером бесплатной утилизации устаревших вооружений. Об этом 6 февраля заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

Global Look Press

«Первый интерес, который уже сейчас потихоньку подходит к концу, — это так называемая утилизация оружия б/у», — процитировало дипломата «РИА Новости».

По его словам, на разбор старой техники любому государству требуются деньги. В качестве альтернативы вооружение можно передать Украине, обставив как «очередные миллионы евро помощи», отметил посол.

Он иронично добавил, что Mirage 2000 многие помнят с детства по выступлениям на авиасалонах.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля первая партия французских истребителей Mirage прибыла на Украину. В течение нескольких месяцев во Франции также обучали украинских пилотов управлению боевыми самолётами, отметил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что никакие поставки вооружений киевскому режиму не изменят ход спецоперации. Российская армия уничтожала и будет уничтожать западную военную технику.

Mirage 2000 — многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в 1970-х годах. Его приняли на вооружение во французской армии в 1984 году. Производство этих машин прекращено в 2007 году.