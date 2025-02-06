Москва, 6 февраля, 2025, 14:33 — ИА Регнум. В VK запустили и разработали собственную систему мониторинга безопасности. Об этом сообщила пресс-служба компании 6 февраля.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что система управления событиями и информационной безопасностью (SIEM) на старте анализирует в секунду более 1,5 млн событий в инфраструктуре компании, сетевых устройствах и приложениях.

«В последние годы мы видим кратный рост нагрузки на наши системы: если в 2023 году решения компании обрабатывали около 200 тыс. событий в секунду, то к концу 2024 году нагрузка увеличилась в пять раз», — сообщил руководитель центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности Дмитрий Куколев.

Он добавил, что инженеры VK разработали функциональный и высокопроизводительный инструмент для поиска, корреляции и обработки событий безопасности, благодаря которому можно будет быстрее и точнее выявлять угрозы и принимать обоснованные решения даже в условиях сложных кибератак.

Кроме того, согласно данным, SIEM создана с применением практик ведущих высоконагруженных систем обработки данных и спроектирована как модульная система, чья расчётная пропускная способность составляет до 3,5 млн событий в секунду и может быть увеличена под отдельные запросы бизнеса.

Как передавало ИА Регнум, 22 января специалисты VK Tech разработали облачную платформу Secure Cloud для государственных информационных систем. Эксперты также заявили, что платформа даст готовую вычислительную инфраструктуру для госорганов, государственных внебюджетных фондов, федеральных органов исполнительной власти и крупных компаний с высокими требованиями к информационной безопасности.

24 декабря соцсеть анонсировала инициативу для публикации ПО с открытым кодом OpenVK. Отмечалось, что платформа будет способствовать обмену знаниями и опытом между специалистами из IТ-отрасли и окажет поддержку отечественным разработчикам, предоставив им доступ к передовым технологиям и инструментам.