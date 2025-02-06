Москва, 6 февраля, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» впервые представит зарубежным специалистам самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос» калибра 120 мм на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба концерна.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Перспективное самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос», разработанное Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (АО «ЦНИИТОЧМАШ», концерн «Калашников»), впервые покажут иностранным специалистам на выставке IDEX 2025 в ОАЭ с 17 по 21 февраля», — говорится в сообщении на сайте «Калашникова».

Отмечается, что новое САО может с помощью десантных парашютных систем десантироваться с военно-транспортных самолётов с боевым расчётом внутри в полностью боеготовом состоянии. «Лотос» способен стрелять обычными и высокоточными боеприпасами с места с подготовленных, неподготовленных и закрытых огневых позиций, а также прямой или полупрямой наводкой. При этом круговое вращение башни обеспечивает ведение огня в диапазоне ± 360 градусов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября 2024 года президент концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал, что САО «Лотос» направлено на государственные испытания. Он также рассказал о завершении ходовых испытаний судна на воздушной подушке «Хаска-10».

Позднее в этот же день пресс-служба «Калашникова» объявила о завершении испытаний перспективного малогабаритного автомата АМ-17, созданного по заказу Минобороны РФ. Отмечалось, что это стрелковое оружие прошло апробацию в зоне спецоперации и получило хорошие отзывы.