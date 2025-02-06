Москва, 6 февраля, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Водитель, спасший в Подмосковье на трассе годовалую девочку, рассказал ИА Регнум, как обнаружил ребёнка, почему не отдал малышку чуть её не угробившей бабушке и каким образом спасал девочку от обморожения до приезда скорой помощи.

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«Я возвращался домой после работы, — рассказал водитель. — Примерно возле деревни Становое, рядом с селом Софьино Московской области. Ехал по дороге и вдруг заметил что-то белое».

Бахтиёр родом из Таджикистана, но уже 20 лет живет в Московской области. Работает в компании по развозу готовой еды и ехал домой уже очень поздно — около 4 часов ночи. Увидев девочку, Бахтиёр подумал сначала, что на дорогу выскочила кошка или кролик, но всё равно крутанул руль левее — чтобы не задавить божью тварь.

«Ехал медленно и потому заметил ребёнка! Резко остановился, побежал к нему. Это была маленькая девочка, где-то год-полтора ей. У меня у самого сыну девять месяцев, но ещё не ходит, а эта девочка то шла, то ползла на четвереньках от обочины к дороге на первую полосу. Сильно, очень сильно плакала, надрывалась буквально! Рыдала во весь голос. Была одета в легкую пижаму, типа боди. Без обуви», — поведал мужчина.

Бахтиёр схватил малышку на руки, укутал в плед, который, к счастью, оказался в машине.

«У неё руки не то чтоб красные, они уже почти синие были от холода. Руки и лицо тоже синее. Мы сели в машину, я печку на все четыре включил и давай её греть, потом начал растирать потихоньку ручки, ножки, чтобы не повредить. У ребенка явно было обморожение. Ну надо было что-то делать. Тут же вызвал скорую помощь и полицию», — рассказал водитель.

Тем временем к стоящей на обочине «Киа Рио» подошла какая-то женщина.

«Она начала кричать: «Дай мне ребёнка! Это моя внучка!» Пыталась сесть ко мне в машину. Я спросил эту женщину: «Почему ваша внучка без одежды? Что она делала на дороге? Почему она вылезла из леса?» — рассказал Бахтиёр.

Странная женщина была легко одета — в легкой курточке поверх домашней ночной одежды.

«Я ей сказал, что дверь в машину не открою, пока не приедет скорая помощь и полиция. Скорая приехала минут через 15, ребёнка я передал врачам. К этому времени девочка уже успокоилась, перестала плакать. А бабушка эта была явно ненормальная. Она придумывала разные истории: что за ней кто-то гнался, что у них в доме пахнет газом, путалась постоянно. И ещё там потом прибежал какой-то мужчина и сказал, что видел, как эта бабушка с ребёнком в сторону леса шла», — рассказал водитель.

Уже позже водитель узнал, что бабушка маленькой Лизы действительно имеет психиатрическое заболевание, состоит на учёте и в ту ночь могла навредить девочке. Женщине что-то померещилось, и она решила «спасти» таким образом свою внучку.

«Я до сих пор не могу в себя прийти! — говорит Бахтиёр. — На следующий день меня как-то нашла мама этой девочки и очень благодарила». Лизе в эту субботу должен исполниться годик. Теперь, видимо, будет отмечать немного заранее, хоть и нельзя, ведь у нее появился второй день рождения», — шутит Бахтиёр.

О случившемся на подмосковной трассе необычном инциденте стало известно ранее в этот день. Камера автомобильного регистратора Бахтиёра запечатлела момент появления малышки на дороге. По предварительным данным, врачи после осмотра Лизы диагностировали у неё первую степень переохлаждения. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об оставлении в опасности и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребёнка.