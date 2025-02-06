Москва, 6 февраля, 2025, 14:15 — ИА Регнум. В России выплаты пострадавшим при чрезвычайных ситуациях планируют проиндексировать с 1 апреля на 9,5%. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В этом году мы предлагаем проиндексировать размеры этих выплат на 9,5% с учетом уровня инфляции (потребительских цен)», — приводятся в Telegram-канале слова главы ведомства Александра Куренкова.

По его словам, в 2024 году по поручению президента России Владимира Путина МЧС подготовило предложения об увеличении размеров выплат для граждан, пострадавших в результате ЧС. В соответствии с ними единовременная материальная помощь составила 15 тыс. рублей, при частичной утрате имущества первой необходимости — 75 тыс. рублей, при полной утрате — 150 тыс. рублей. Родственникам погибших выплачивали 1,5 млн рублей, за вред здоровью в зависимости от тяжести выплаты составляли от 300 до 600 тыс. рублей.

При положительном решении правительства РФ повышенные выплаты будут предоставлять уже с 1 апреля текущего года. Индексацию планируется проводить ежегодно.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года было объявлено, что семьи погибших при взрыве газа в доме в Черкесске получат выплаты в размере 1 млн рублей, пострадавшие — по 300 тыс. рублей. Взрыв прогремел утром 31 октября в пятиэтажном жилом доме на улице Лободина. Предварительной причиной назвали утечку газа.

В результате были частично повреждены четвёртый и пятый этажи здания. Погибли пять человек, 11 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В городе вводили режим ЧС муниципального уровня.