Берлин, 6 февраля, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что готов в будущем к диалогу с президентом России Владимиром Путиным ради заключения мира на Украине. Об этом он рассказал 6 февраля в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Oliver Berg/Global Look Press Фридрих Мерц

Мерц напомнил, что в прошлом году канцлер ФРГ Олаф Шольц общался по телефону с российским лидером и «хорошо продемонстрировал на публику этот телефонный разговор».

«Если я буду говорить по телефону с Путиным, то только в том случае, если у нас будет шанс приблизиться к мирному решению», — подчеркнул он.

Мерц добавил, что сдерживание России при этом остаётся для НАТО ключевой задачей.

«Для этого нам нужно значительное повышение эффективности: нам нужно упростить наши системы вооружения, они сейчас слишком сложные и дорогие. Нам нужно создать как можно более унифицированные системы в Европе, есть слишком много разных типов вооружений», — пояснил немецкий политик.

По мнению Мерца, альянс также должен производить и закупать больше оружия, а следовательно, увеличивать расходы на оборону.

«Сначала мы должны достичь цель НАТО в 2%, до неё нам остается еще от 30 до 40 млрд евро в год. Но я исхожу из того, что в будущем эта планка должна быть установлена выше», — подчеркнул кандидат в канцлеры.

Ранее Мерц, рассуждая о западных миротворцах на Украине говорил, что миротворческие войска из стран Европы не будут размещаться на украинской территории без соответствующего международному праву мандата. Он уточнил, что такой мандат может быть выдан только «в консенсусе с Россией, а не в конфликте» с ней.

В октябре кандидат в канцлеры обвинял Шольца в отсутствии стратегического видения ситуации на Украине. Политик заявил, что кабинет министров ФРГ якобы доводит до российских властей всю информацию, а также ведёт публичные дискуссии о своих позициях и дальнейших действиях. Он также настаивал на том, что что Германия должна передать киевскому режиму немецкие дальнобойные ракеты Taurus, если Россия не перестанет бить по объектам ВСУ.