Кишинёв, 6 февраля, 2025, 14:10 — ИА Регнум. Александр Додон, брат бывшего президента Молдавии Игоря Додона, был освобождён из следственного изолятора. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба антикоррупционной прокуратуры в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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«Он был освобождён. В качестве превентивной меры был избран запрет покидать страну в течение 60 дней», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Александра Додона задержали в Кишинёве 5 февраля по обвинению в незаконном обогащении. В прокуратуре уточнили, что в орган уголовного преследования он не явился, поэтому было издано постановление о его задержании.

В свою очередь Игорь Додон, комментируя арест брата, заявил, что на него таким образом продолжает давить руководство Молдавии. Он выразил сожаление в связи с тем, что его родственникам приходится сталкиваться с местью властей.