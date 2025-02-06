Филадельфия, США, 6 февраля, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Группа пловчих из сборной Пенсильванского университета потребовала через суд аннулировать результаты трансгендера Лии Томас. Об этом 6 февраля сообщила местная студенческая газета The Harvard Crimson.

Abaca Press/TASS Лия Томас

Иск в федеральный суд подали бывшие члены сборной университета по плаванию Грейс Эстабрук, Эллен Холмквист и Марго Качоровски. Ответчиками являются Гарвард, Пенсильванский университет, Национальная ассоциация студенческого спорта и Лига плюща.

Претензия заключается в том, что Гарвард позволил трансгендерной пловчихе участвовать в чемпионате Лиги плюща по плаванию и прыжкам в воду 2022 года. Томас, нарушая правила допуска трансгендеров к соревнованиям, не подавляла свой тестостерон в течение трёх лет перед турниром. По данным истцов, не было проведено никакого научного анализа, позволяющего установить, что она не сохранила «мужское соревновательное преимущество».

Кроме того, во время соревнований тем спортсменкам, которые не хотели пользоваться женской раздевалкой одновременно с трансгендром не предоставили «унисекс-туалет или отдельную ванную комнату».

Американские президент Дональд Трамп 5 февраля заявил, что подписал указ, запрещающий участие трансгендеров в спортивных мероприятиях в учебных заведениях, где состязаются женщины и девушки. По его словам, женский спорт теперь будет только женским.

Как сообщало ИА Регнум, чемпионом летних Олимпийских игр 2024 года в Париже стала провалившая гендерный тест боксёрша-трансгендер из Алжира Иман Хелиф. Ещё одна провалившая тест боксёрша-трансгендер Линь Юйтин из Китайского Тайбэя (Тайваня) выиграла на Олимпиаде бой у представительницу Узбекистана Ситору Турдибекову в весовой категории до 57 кг.