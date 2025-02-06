Москва, 6 февраля, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Мошенники в последнее время активно скупают на теневом рынке зарегистрированные и похищенные аккаунты в мессенджере Telegram, чтобы осуществлять фишинговые атаки, распространять фальшивые новости, дестабилизировать ситуацию, а также для атак на инфраструктуру и совершения киберпреступлений. Об этом 6 февраля сообщило управление по борьбе с кибепреступлениями МВД России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В последние время на теневом рынке активно скупают аккаунты в Telegram. Злоумышленников интересуют аккаунты как вновь зарегистрированные, так и похищенные у граждан. Причём последние стоят намного дороже», — говорится в Telegram-канале управления.

Уточняется, что в последнее время из-за новых правил об обязательном подтверждении личности владельца выпущенной в России sim-карты деятельность мошеннических кол-центров за рубежом затруднена, и они начали активную кампанию по закупке активированных аккаунтов мессенджера. Наиболее часто на это идут несовершеннолетние и молодёжь, которые не осознают потенциальных последствий таких действий и считают их лёгким способом заработка.

В пресс-службе отметили, что с помощью таких аккаунтов злоумышленники пытаются осуществлять финансовое мошенничество и обманывать россиян. Например, в случае наличия у аккаунта каналов с подписчиками или контактов аферисты предлагают вложения, «быстрые деньги» и поддельные инвестиционные схемы.

«Взломанные аккаунты часто используются для рассылки фишинговых ссылок, после чего мошенники получают доступ к банковским картам пользователей», — рассказали в МВД.

Кроме того, из-за использования Telegram в качестве информационной площадки мошенники пользуются скупленными аккаунтами для распространения фальшивых новостей, ведения политической пропаганды и дестабилизации обстановки. В этом случае такие аккаунты превращаются в инструмент в информационных войнах, а также используются для распространения радикальных идей и массовых манипуляций.

Кроме того, злоумышленники могут захватывать Telegram-группы и каналы для атак на инфраструктуру и киберпреступлений, рассылая спам и вирусы. Эти аккаунты также могут быть использованы для DDOS-атак на онлайн-сервисы и распространения вредоносного программного обеспечения.

В связи с этим в управлении рекомендовали защитить свои аккаунты в Telegram, а также разъяснить детям и подросткам о потенциальной ответственности при установлении правоохранителями номера телефона, на который был зарегистрирован аккаунт, использованный мошенниками.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января МВД предупредило россиян о появлении новой мошеннической схемы в Telegram, связанной с фейковыми голосованиями. При переходе по скинутой злоумышленником ссылке якобы для голосования пользователь теряет доступ к своему аккаунту.

Ранее, 16 января, стало известно о новом способе мошенничества в Telegram через распространение фальшивых NFT с изображением Лягушонка Пепе. Злоумышленники создают фишинговые сайты, где обещают бесплатную раздачу NFT, в том числе и с Лягушонком Пепе, однако на самом деле там установлено вредоносное программное обеспечение, которое ворует средства с криптовалютных кошельков пользователей.