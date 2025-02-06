Москва, 6 февраля, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Возможность создания гибких рабочих графиков лучше повлияет на рост рождаемости, чем предложенное в Госдуме введение четырёхдневной рабочей недели, заявила преподаватель Московского института психоанализа, семейный психолог Наталья Панфилова в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева рассказала изданию URA.RU о своём предложении последовать примеру Японии и рассмотреть возможность введения четырёхдневной рабочей недели. По словам парламентария, такая инициатива может благоприятно повлиять на повышение рождаемости.

«Это сложный вопрос, потому что у людей темпераменты разные, восприятие времени тоже разное. Для кого-то важно, чтобы свободное время было с утра, для кого-то важно, чтобы оно было вечером. Мне кажется, что здесь не столько важен именно какой-то дополнительный свободный день, сколько сокращённое рабочее время»,— сообщила психолог.

Специалист уточнила, что скорее имеет смысл сделать более гибкие графики, чтобы так называемые совы и жаворонки не страдали. Панфилова считает, что такая инициатива могла бы поспособствовать повышению рождаемости. А лишний свободный день станет непонятным и странным, с которым будет неясно, что делать, уверена собеседница агентства.

«Особенно если, например, предыдущие четыре дня были какими-то ударными, стахановскими. Потому что, опять-таки, к такому стахановскому образу жизни далеко не все приспособлены. То есть некоторые люди действительно будут потом весь этот свободный день просто приходить в себя. И им будет не до увеличения рождаемости», — рассказала Панфилова.

Психолог также высказалась о том опыте, который в скором времени получит Япония, введя четырёхдневную рабочую неделю. По словам собеседницы агентства, там всё-таки своя специфика, большое число трудоголиков и огромное количество самоубийств.

«Не зря же есть замечательная пословица — «что русскому хорошо, то для немца смерть». И наоборот, вообще-то, тоже. Поэтому давайте всё-таки искать пророка в своём Отечестве»,— заявила специалист.

Панфилова уточнила, что для матерей также более подходящей будет возможность выстраивать гибкий график, чем иметь дополнительный выходной день. У мам достаточно много ежедневных забот, которые касаются и вопросов воспитания ребёнка, и вопросов ухода, сопровождения, рассказала собеседница агентства.

«Мне кажется, что для матерей вот это было бы важнее. То есть не в ужасе метаться в поисках няни и в гарантии того, что твой ребёнок не окажется без присмотра. Потому что иначе маму оштрафуют на работе, снимут премию. Когда ребенок маленький, от трёх до пяти лет, ему очень важно чувствовать, что мама не нервничает, не бежит вприпрыжку, не дёргается. В общем, важно, чтобы не было дополнительного стресса. В этом смысле важно сделать какое-то послабление для женщин»,— заявила психолог.

При этом эксперт отметила, что такая инициатива может распространяться не на всех женщин. По её словам, есть и такие семьи, которые могут рассчитывать на помощь бабушек, дедушек или нянь, и им не требуется сокращать рабочий график или делать его более гибким.

Как передавало ИА Регнум, летом 2023 года европейский комиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит назвал инициативу стран ЕС о сокращении рабочей недели до четырёх дней отличной идеей. Он также сослался на результаты исследования, согласно которым число прогулов при таком графике снижается, а продуктивность растёт.

В июне 2024 года группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила законопроект, предусматривающий введение сокращённой рабочей недели в 39 часов для женщин с двумя и более детьми. Соответствующие поправки предлагается учесть в Трудовом кодексе РФ.