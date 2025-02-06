Москва, 6 февраля, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева предложила рассмотреть возможность ввести в России четырёхдневную рабочую неделю для работающих матерей.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«России стоило бы присмотреться к эксперименту с четырёхдневной рабочей неделей. Для многих работающих матерей это станет спасением», — приводит её слова URA.RU.

Авксентьева отметила, что в Японии, сокращая количество рабочих дней, надеются восстановить баланс между трудовой деятельностью и личной жизнью сотрудников.

По её словам, японские власти рассчитывают на то, что супруги задумаются о детях, если у них будет больше времени на семью.

По мнению депутата, разумные зарубежные примеры можно адаптировать к российской правовой системе.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетных семей, а также повышение их благосостояния являются приоритетными общенациональными целями. Личность и мировоззрение ребёнка во многом формируются в домашнем кругу, где прививаются «такие незыблемые нравственные ориентиры», как забота о ближнем — о своих детях и родителях, а также любовь к Родине и чувство сопричастности к её судьбе, добавил глава государства.

19 декабря Путин на ежегодной прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, отметил, что каждый день глав российских субъектов должен начинаться и завершаться решением вопроса демографии в стране.